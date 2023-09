Super party per festeggiare i 25 anni da giornalista professionista di Brunella Cimadomo. Chi c'era - FOTO

Addetto stampa e comunicazione per la Protezione Civile presso la Regione Campania, enorme esperienza tra tv, carta stampata, web e social, Brunella Cimadomo ha sempre vissuto il giornalismo in prima linea, con stile e grinta. Al giro di boa dei 25 anni del mitico "tesserino rosso" immancabili i festeggiamenti.

Chi c'era

Il party si è svolto all'insegna del divertimento, del buon cibo e della musica live, nello splendido giardino del Miglio d’Oro Park Hotel. Tra gli ospiti Corrado Ferlaino, ex patron del Napoli, scatenatissimo in pista, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli con la fidanzata Fabiana e il segretario Enzo Colimoro, i colleghi Marilicia Salvia e Gino Giaculli del Mattino, Francesca Ghidini della Rai con il marito Paolo Donadio, Rosa Benigno e Giuseppe De Girolamo del Roma, Giorgio Gradogna fondatore ed ex direttore de “La Verità” con la moglie Francesca Del Vecchio, Maurizio Dente, storica firma dell’agenzia Ansa tra i maggiori esperti di politica attivi a Napoli, Roberto Esse con la moglie Iolanda, Pasquale De Simone, Alessandro Crocetta, Max Bonardi e la compagna Flavia; Valeria De Paola, addetto stampa dell’INGV con il marito Vittorio Perfetto; Anna Tagliaferri, addetto stampa dell’Asl Napoli 1 con Antonio Abete, dirigente della stessa Azienda sanitaria; Marta Cattaneo, addetto stampa dell’Ospedale dei Colli.

Tra i presenti anche l'onorevole Franco Barbato, sindaco “fuori dal comune” di Camposano; Tiziana e Giulio Ferlaino, Roberta Gregoraci con il marito Enzo Sorvino, Maria Romano, Paolo Calvanico e Claudia Di Martino, Silvana Scotti di Uccio con il marito Rino, Alfonso Gifuni, imprenditore, consigliere della Fondazione Ville Vesuviane e presidente della Confederazione Autodemolitori Riuniti con la moglie Luisa Gifuni, regina dell’alta sartoria e abiti da cerimonia (l'Atelier Gifuni è a Sant’Anastasia); Eduardo Maria Piccirilli, presidente della Scuola Superiore dei Mediatori Linguistici; Enzo Varriale, presidente de I Moderati reduce dal successo della manifestazione BaccalaRé; Livio Masino, chirurgo ortopedico direttore del centro FKT del Vomero; l’oncologo Adolfo Apicella; Sara Codella, della guardia Forestale di Napoli; Rosario Lopa, della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e il Turismo; Sergio Miccù, presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani; gli imprenditori Carlo e Alessandro Barbato con le rispettive consorti Iolanda e Angela; Rosario Galeota della Piemme con la moglie Marina.

A completare il parterre gli affetti più cari: la mamma Maria, il fratello Sergio e le nipoti Fabiana e Lucrezia.

Nessun dress code, nessuna lista regalo e solo una motivazione: conoscersi da almeno 25 anni, questo il filo conduttore della serata resa ancora più frizzante dalla scelta delle bollicine, un dichiarato omaggio al territorio che Brunella da sempre promuove con caparbia serietà: uno spumante da Asprinio d’Aversa doc, metodo Martinotti millesimato 2015, rigorosamente da vigneti di Alberata, vigneti eroici, che per dare i loro frutti richiedono impegno, abilità, tenacia e competenza, proprio come il giornalismo