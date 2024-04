Mimì alla Ferrovia presenta le sue Lilina e Flora

"Una notte ho fatto un sogno...": comincia così la storia di Mimì alla Ferrovia e attraversa il secolo ed arriva fino a noi, non solo come patrimonio di sapori e saperi, ma anche come esempio di quanto la volontà e la famiglia, unite, possano fare. Quella frase, da cui tutto cominciò per la famiglia Giulgiano, è riportata adesso sull'etichetta che racconta i due nuovi nati di casa: Lilina e Flora.

Mimì 80

Il vino, quello buono, è uno degli elementi che ha sempre caratterizzato l'offerta di Mimì alla Ferrovia. Fu Emilio, il fondatore, a portarlo a Napoli da Lettere e Gragnano. Per celebrare gli 80 anni di storia del locale, Ida e Salvatore hanno voluto la nascita del vino Mimì 80, affidandone la realizzazione alle Cantine Astroni, nelle due varianti:

Penisola Sorrentina DOP Lettere, un vino vivace di eccezionale qualità e grande tradizione, prodotto in aree limitate della Penisola Sorrentina, ottenuto dall’unificazione di differenti tipologie di uva (Piedirosso, Aglianico, Sciacinoso e altre varietà minori) - denominato Lilina;

Campi Flegrei DOP Falanghina, varietà molto diffusa e rappresentativa della Campania, un vino caratterizzato dalla presenza di sapidità e mineralità, caratteristiche per le quali si distingue dal biotipo beneventano, battezzato Flora.

Lilina e Flora

Lilina e Flora sono i nomi delle mogli di Michele senior e Michele junior, da sempre accanto ai mariti in questa impresa familiare, proprio come fu per il fondatore Emilio, che ebbe al proprio fianco la moglie Ida.

Le etichette sono disegnate dalla pittrice partenopea Flavia Bracale, appassionata e amica di Mimì.

Cantine Astroni, che quest’anno compie 25 anni, nasce nell’area che rientra nella DOP Campi Flegrei, sulle pendici esterne del cratere degli Astroni, un tempo riserva di caccia Borbonica ed oggi oasi naturale WWF Italia. Qui si impegna nella salvaguardia e valorizzazione dei vitigni autoctoni pre fillosserici: Falanghina e Piedirosso, i due vitigni tipici e rappresentativi del territorio.

La storia di Mimì alla Ferrovia è narrata in un libro che è un tesoro di racconti e aneddoti, con le ricette iconiche del locale. Una storia di successo che inizia da un sogno fatto di notte da Emilio Giugliano, che lo realizza insieme alla moglie Ida, al nipote Michele senior e al figlio Michele junior (seconda generazione di Mimì); e che oggi continua con lo chef Salvatore Giugliano e la responsabile marketing e comunicazione Ida Giugliano (figli dei due Michele e terza generazione di Mimì).