Storie assurde di Napoli e dintorni: trova chiusa la porta del bagno. Ecco perché chiama i carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, ad Afragola, un impiegato della banca Unicredit decide di andare in bagno ma trova la porta insolitamente chiusa a chiave. Meravigliato prova ad aprirla, riprova, ma niente: è proprio chiusa. Allora in lui comincia a farsi strada un sospetto: secondo un copione ormai classico, qualcuno potrebbe essersi chiuso nei locali del bagno per poi saltare fuori al momento opportuno e mettere a segno una rapina. Così avvisa i colleghi e assieme chiamano i carabinieri che accorrono a tempo record sul posto per controllare.

Nel frattempo la voce comincia a correre veloce. E come sempre accade quando si tratta di voci, di bocca in bocca il racconto cambia fino a parlare di un uomo armato di mitra, pronto a tutto, asserragliato nella banca, forse con ostaggi.

All'esterno della banca un'auto dei carabinieri e un capannello di curiosi tenuto a stento a distanza di sicurezza, fino a quando i militari dell'arma non sono usciti dalla banca e, tra sollievo e delusione dei presenti, hanno confermato che nel bagno non c'era nessuno. La porta si era semplicemente bloccata