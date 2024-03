Noto avvocato perde il portafoglio: lo ritrova un amico che non sente da tempo. La storia è virale

Un noto avvocato napoletano ha vissuto momenti di panico quando si è reso conto di aver smarrito il portafoglio. Lo ha cercato in ogni dove, percorrendo a ritroso tutte le "tappe" della sua giornata. Proprio quando le speranze erano ridotte al lumicino, però, ha visto che sul cellulare aveva dieci telefonate senza risposta. Era un suo amico di vecchia data, che non sentiva da anni, e che voleva avvisarlo di aver ritrovato proprio il portafoglio smarrito. Una doppia gioia - per il portafoglio e per l'amico ritrovato - che l'avvocato Ferruccio Fiorito a voluto condividere con i suoi follower su Facebook.

"Mi è caduto il mondo addosso"

Questo il suo racconto: "Quante volte al giorno capita di fare il gesto di prendere il portafoglio, e poi di riporlo dopo averlo utilizzato…? Immaginate di farlo e a un certo punto di non trovarlo più. Vi cade il mondo addosso vi viene da piangere, ma non per i soldi, per tutto il resto. Cominci a pensare che forse lo hai lasciato in studio e allora ci torni volando sulle due ruote e pensando (sperando) di averlo lasciato nella tua stanza, fai le scale 5 gradini alla volta e senza neanche togliere il casco lo cerchi ovunque, ma ovviamente…

Niente. Non c’è. L’hai perso e giù una lacrima. Prendo il cellulare e trovo dieci chiamate di un amico che non sento da una vita, lo chiamo e lui: “Ferruccio, ho trovato per terra a Fuorigrotta il tuo portafoglio”. Penso: quante possibilità una persona in una città con un milione di abitanti ha di ritrovarlo grazie a un amico…? Quasi zero… Incredibile e grazie a Nicola Fummo, per il gesto, per l’amicizia, per tutto. Grazie!!!".