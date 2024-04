Arisa sui social con la maglia del Napoli: le foto

Arisa indossa la maglia del Napoli in alcune foto pubblicate su Instagram. La nota cantante si è esibita in questi giorni in Campania per un suo concerto in programma a Sessa Aurunca.

"Cari amici di Sessa Aurunca, tutti i km che ho percorso per venirvi a trovare ne sono valsi la pena. Mi avete dato tanto affetto e tanto coraggio. Siete bellissimi! Vi auguro tante cose belle", ha scritto sui social l'artista lucana.