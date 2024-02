Dal Camerun a Napoli come minore non accompagnato 7 anni fa. La storia di Nanji

"Ieri, subito dopo pranzo, l’Uomo alla mia sinistra in foto, mentre ero in procinto di giungere alla facoltà di giurisprudenza della Federico II di Napoli, con fare di garbo mi approccia": inizia così il post con cui l'avvocato Hillary Sedu condivide su Fb una meravigliosa storia a lieto fine. È quella di Randy Ashu Tambe Nanji. Come racconta l'avvocato Sedu è arrivato in Italia dal Camerun (ai suoi 1quando aveva 17 anni, come minore non accompagnato. "Non sapeva una singola parola nella nostra lingua - spiega Sedu - ma con invincibile determinazione ed un magnifico spirito di abnegazione, la scorsa settimana, si è laureato a 24 anni presso la facoltà di Giurisprudenza con il massimo dei voti: 110 e lode. A neanche una settimana dalla laurea, i tre studi legali più potenti d’Italia lo hanno ferocemente conteso bramando le sue doti giuridiche".

A Sedu Randy Ashu Tambe Nanji ha detto che è stato lui ad ispirarono, con il suo esempio. "Dice che io lo abbia ispirato…ma in realtà, nei miei occhi meravigliati e grati ho imparato, parafrasando il più grande pugile di tutti i tempi, che campioni non si costruiscono in palestra. Si costruiscono dall'interno, partendo da qualcosa che hanno nel profondo: un desiderio, un sogno, una visione. Abbi fortuna grande Uomo, che Iddio ti benedica.

Sono felice quando i figli degli immigrati incarnano il sogno dei loro genitori.Sono grato all’Italia che offre i doni più importanti, il sapere e la libertà".