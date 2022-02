Metà dei napoletani soffre di patologie croniche

Ipertensione, artrite, asma e diabete. Sono le patologie croniche che colpiscono quasi la metà dei napoletani secondo l'ultima indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute realizzata con Nomisma. Benché da due annisi parli quasi esclusivamente di Covid, le altre malattie non sono arretrate, anzi.

Lo studio

Secondo lo studio, il 41 per cento dei napoletani tra i 18 e i 75 anni soffre di almeno una patologia cronica, mentre il 18 per cento ne registra almeno due. Le patologie croniche, nelle forme più gravi e acute, possono essere anche invalidanti o, comunque, non permettere una quotidianità serena.

Andando nello specifico, il 22 per cento dei cittadini partenopei, nella già citata fascia d'età, soffre di ipertensione, il 14 per cento è alle prese con dolori derivanti da artriti e artrosi, il 10 per cento ha problemi di asma. Chiude la classifica delle patologie più rilevanti il diabete, che colpisce l'8 per cento del campione.

Le famiglie

L'indagine analizza anche lo stato di salute delle famiglie di Napoli, regstrando che nel 26 per cento dei nuclei esistono problemi di allergie, nel 24 di diabete. Nel 23 per cento dei casi c’è almeno un familiare stretto che soffre di ipertensione e nel 20 per cento di artrite o artrosi. Non manca un casistica su osteoporosi (17 per cento) e di malattie cardiache (16 per cento).

Le fasce d'età

Non è solo una questione d'età. Ritornando a quel 41 per cento iniziale di persone affette da patologie croniche, il 18 per cento di esso soffre di asma fin dalla nascita, a cui si aggiunge un 60 per cento che ne soffre entro i 20 anni. Impressiona il dato relativo ai tumori: il 15% dei napoletani comincia a lottare contro un tumore tra i 20 e i 30 anni, mentre il 34 per cento soffre di ulcera nei 10 anni successivi. Il 21 per cento, tra i 40 e i 50 anni, comincia a convivere con problemi di diabete, mentre tra i 50 e i 65 anni il 34 per cento combatte con artrite e artrosi. Dopo i 65 anni più di uno su due (51 per cento) soffre di malattie cardiache.

La salute mentale

Problemi si salute che influiscono anche sullo stato mentale. Secondo l'indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute che quasi metà di coloro che convivono con una patologia cronica non è soddisfatta del proprio stato di salute fisico (47%) e più di uno su due di quello psicologico (53%).