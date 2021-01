Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 25 al 29 gennaio

Filippo e Serena, e soprattutto quest'ultima, sono davvero molto dispiaciuti per le condizioni in cui si trova Leonardo. Decidono quindi, per l'ennesima volta, di provare a dargli una mano.

Silvia offre a Diego la possibilità di diventare il suo braccio destro al Vulcano. Crede così di aver risolto tutti i problemi, ma sarà davvero così?



Nel frattempo proseguono i problemi di Michele e Vittorio alle prese con il ritorno in radio di Chiara.