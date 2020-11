Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 23 al 27 novembre

Settimana densa di avvenimenti per i protagonisti di Un Posto al Sole. Cotugno riesce a liberarsi di Cinzia ma non c'è troppo da festeggiare. Lei prima di andar via gli rivela qualcosa che lo getta nel profondo sconforto.

Niko è molto frustrato: il ragazzo è abbattuto dall'idea di essere stato preso allo studio Leone per l'intercessione di Beatrice. Sta comunque per arrivare una nuova proposta di lavoro per lui.

Rossella si è decisa: chiederà la tesi al professor Volpicelli. Purtroppo però qualcosa non va come previsto.