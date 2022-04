Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 maggio: la clamorosa decisione di Ferri

Chiara è messa sotto pressione dai giornalisti per la sua deposizione alla polizia, una rivelazione che avrà ripercussioni nei rapporti fra Filippo, Ferri e Marina. Intanto Lara vuole vendicarsi e tenta di allearsi con Fabrizio per tenere separati Ferri e Marina. È Roberto però che fa la mossa più clamorosa. Colpito dalle critiche per il trattamento riservato a Chiara, si dimette dal gruppo Petrone. Nel frattempo ancora una volta Marina oppone resistenza ai propri sentimenti per lui.

Raffaele intanto è senza Ornella e si sente solo, così si ritrova una compagnia inaspettata. Si troverà presto ad un bivio, attratto com'è da Elvira. Può davvero correre il rischio di mettere a repentaglio il suo matrimonio?