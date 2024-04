Stefano De Martino torna in tv con Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino torna negli studi Rai di Napoli, a partire da questa sera, 1 aprile, per la nuova stagione di Stasera tutto è possibile, lo show in cui gli ospiti vengono messi alla prova in performance assurde e divertenti. Previste otto nuove puntate e nella prima di queste, nella serata di Pasquetta, ci saranno vecchie conoscenze e nuovi volti: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, con De Martino anche in "Bar Stella", oltre all'imitatore Vincenzo De Lucia. A loro si aggiungeranno Sergio Friscia, Marta Filippi, Rocío Muñoz Morales ed Enzo Miccio.

Il format è giunto alla decima edizione. Anche quest'anno saranno proposti giochi diventati iconici, come la "Stanza inclinata", con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, “Segui il labiale” e “Rumori di mimo”. Non mancheranno nuove sfide, tra cui “Dammi due mani”, dove due ospiti dovranno preparare una ricetta, uno mettendoci la faccia e l’altro solo le mani, con la voce del conduttore a fare da guida.