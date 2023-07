Saviano escluso dal palinsesto Rai: scatta la petizione contro la decisione

Ha già raccolto, in pochi giorni, quasi 30mila firme la petizione online lanciata su Change.org da Vincenza Calabrese contro la decisione della Rai di escludere la trasmissione “Insider” di Roberto Saviano dalla programmazione.

“Si tratta di una decisione che silenzia una voce autorevole, che voleva raccontare chi si è battuto e continua a battersi contro la criminalità organizzata. La trasmissione era già stata registrata mesi fa.Esprimiamo la nostra solidarietà a Roberto e chiediamo alla Rai di ritornare sulla sua decisione, per rispetto degli abbonati che pagano il canone e delle tante persone che hanno lavorato alla produzione di un programma già registrato. Facciamo sentire la nostra voce, in modo che gli intellettuali non si debbano mai sentire soli”, si legge nel testo dell’appello online.