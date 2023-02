Mare Fuori, 12 milioni di visualizzazioni in un solo giorno

Circa 12 milioni di visualizzazioni per un totale di 5,7 milioni di ore viste: sono i numeri record che la serie “Mare fuori” ha ottenuto su RaiPlay nella sola giornata di lunedì 13 febbraio, nella quale, a mezzanotte, sono stati pubblicati i 6 episodi che completano la terza stagione.

Un consumo – da parte di una platea composta per il 45% dagli under 25 - che non si è mai fermato, con numerosissimi accessi subito dopo la pubblicazione, volumi molto sostenuti per tutto il giorno e un picco registrato alle 21. Il 13 febbraio 2023 diventa così la giornata record per il tempo speso nella fruizione di contenuti digitali su tutto il perimetro Auditel, con una quota Rai che - sul consumo on demand - vale oltre l'83% del totale.

L'ottavo episodio della terza stagione, in particolare, è il più visto nella storia del progetto Auditel per i contenuti video on demand, e gli episodi 7 e 8 hanno superato il record già raggiunto dal primo episodio della serie.

Risultati che vanno ad aggiungersi a quelli ottenuti dai primi sei episodi, pubblicati in esclusiva assoluta su RaiPlay il 1° febbraio: complessivamente le tre stagioni integralmente disponibili hanno raggiunto il record di 54 milioni di visualizzazioni e quasi 23 milioni di ore di fruizione.