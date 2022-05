Made in Sud, Andrea Sannino e Franco Ricciardi ospiti della prossima puntata

E? tutto pronto per il nuovo appuntamento con ?Made in Sud? lo show comico di Rai2 che andrà in diretta dall?Auditorium Rai di Napoli, lunedì 30 maggio in prima serata. A condurre saranno come sempre la coppia Clementino e Lorella Boccia insieme a Maurizio Casagrande.

Grande attesa tra il pubblico per la partecipazione al programma dei due artisti Andrea Sannino e Franco Ricciardi, che presenteranno al pubblico il loro nuovo brano ?Te voglio troppo bene?. Dopo il brano ?Abbracciame?, Sannino, giovane cantautore originario di Ercolano, torna con un?altra canzone che rappresenta un inno alla pace e all?amore che ? come spiega lui stesso ? ?riesce a far superare la paura di una guerra?. Scritto a quattro mani dai due interpreti insieme a Mauro e Antonio Spenillo, il brano unisce la melodia tipica partenopea alle sonorità urban.

A far divertire il pubblico ci penseranno come sempre i tantissimi comici del programma come: Paolo Caiazzo, Uccio De Santis, Simone Schettino, Nello Iorio, Ciro Giustiniani, Mariano Bruno, i Gemelli di Guidonia, gli Arteteca, Pasquale Palma con Gennaro Scarpato, Ciro Ceruti con Serena Caputo e Antonio D?Ausilio, Mino Abbacuccio, le Sex and Sud, Tommy Terrafino, Alessandro Bolide, i Radio, Peppe Laurato con Rosaria Miele, il professore Enzo Fischetti e tanti altri.

Non mancherà la musica con l?esibizione Livio Cori e Mavi. La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri.