Vanessa Incontrada e il coro di Napoli. Clemente: "Orgogliosa della città"

Continua a far parlare il coro che i napoletani hanno dedicato a Vanessa Incontrada durante il concerto di Gigi D'Alessio. "Sei bellissima" ha intonato il pubblico, mentre l'attrice spagnola mangiava una mozzarella offerta dal cantante. Un gesto molto apprezzato, visto che la Incontrada era stata vittima di body-shaming per la sua forma fisica. Sull'episodio è arrivato anche il commento di Alessandra Clemente, consigliere comunale: "Sono fiera di essere Napoletana. Non appena Vanessa Incontrada è salita sul palco del concerto di Gigi D’Alessio il pubblico ha incominciato a cantarle spontaneamente in coro 'Sei bellissima' di Loredana Bertè. La carezza più bella dal popolo Napoletano per Vanessa allo scempio degli insulti e del body-shaming che ha ricevuto in questi giorni e da un po’ di tempo a questa parte nella sua carriera. Perchè è così, è davvero bellissima. Fieri di essere così. Napoli: benessere della mente. Benessere dell’anima".