L'Amica Geniale 3 presto su Rai1: ecco quando arriverà in tv la nuova stagione

L’Amica Geniale, la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, sta per tornare. Il successo delle prime due stagioni è stato clamoroso, ed è forte l'attesa per l'arrivo delle nuove avventure di Lenù e Lila.

A quanto pare, una data inizia a filtrare: L’Amica Geniale 3 dovrebbe andare in onda su Rai1 nel febbraio prossimo, dopo il Festival di Sanremo. Otto puntate, che verranno messe in onda in quattro distinte prime serate. Le riprese sono in realtà terminate da poco, a Firenze.

Ma cosa c'è da aspettarsi per la prossima stagione? Innanzitutto un cambio alla regia. Daniele Lucchetti ha sostituito Saverio Costanzo, rimasto comunque nel team di realizzazione come sceneggiatore. Lucchetti ha spiegato amche che “il cast non cambierà, sono maturati e li vedremo crescere sullo schermo”.