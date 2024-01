ISEE 2024: come farlo da soli

L'ISEE o Indicatore della Situazione Economica Equivalente è l'attestazione che consente l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e ne determina la misura. In assenza di variazioni nella situazione lavorativa o patrimoniale della famiglia, dura un anno solare, parte cioè dal 1 gennaio e scade il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso di variazioni in corso d'anno, l'ISEE deve essere rifatto.

Attenzione: oltre all'ISEE ordinario, per alcune specifiche tipologie di prestazioni agevolate, sono richiesti ISEE particolari e per la precisione:

ISEE “socio-sanitario”;

ISEE “socio-sanitario residenze”;

ISEE “università”;

ISEE “minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi”.

Prima di predisporre il modello, quindi, è necessario individuare la prestazione per cui è necessario produrlo.

I documenti per l'ISEE

Per fare l'ISEE la prima cosa da fare è predisporre i documenti. Fondamentali sono:

codice fiscale e documenti di identità del dichiarante (il soggetto cui serve il modello);

codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;

se la casa in cui il nucleo familiare vive è in locazione, contratto d’affitto e copia dell’ultimo canone versato;

Modello 730 o Modello Unico e Modelli CUD relativi al secondo anno che precede quello per cui deve essere fatto l'ISEE (dunque per l'ISEE 2024 bisogna fare riferimento all'anno 2022)

documenti relativi al possesso (al 31 dicembre del secondo anno precedente quello per cui occorre l'ISEE) di beni mobili (depositi bancari o postali, azioni, obbligazioni, assicurazioni con finalità di investimento e risparmio): il valore da assumere è quello complessivo dei depositi e conti correnti bancari e postali di tutti i componenti del nucleo, avendo riguardo, per ciascun soggetto, di considerare il valore maggiore fra 1) la somma dei saldi - al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di interesse- di tutti i depositi e conti correnti bancari e postali posseduti e 2) la somma delle giacenze medie del secondo anno precedente quello di dichiarazione degli stessi rapporti finanziari. Attenzione : ai fini dell'individuazione della situazione economica del nucleo familiare, la Legge di Bilancio 2024 ha espressamente escluso, entro il limite massimo di euro 50.000, i titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

: ai fini dell'individuazione della situazione economica del nucleo familiare, la Legge di Bilancio 2024 ha espressamente escluso, entro il limite massimo di euro 50.000, i titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. certificati catastali e titoli di provenienza (compravendite, donazioni, successioni etc) di eventuali fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili ovvero valore IVIE degli immobili all’estero e, in caso della stipula di mutui per acquisto e/o costruzione degli immobili di proprietà, le certificazioni della quota capitale residua;

dati relativi ad auto e moto con cilindrata pari o superiore a 500cc o imbarcazioni da diporto posseduti alla data di presentazione della dichiarazione.

certificati medici relativi a invalidità e/o ricovero in strutture residenziali.

La DSU

La Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE.

Sul sito INPS c'è il portale Unico ISEE attraverso il quale è possibile compilare la DSU direttamente online, senza la necessità di rivolgersi ad intermediari.

Per accedere è necessario avere credenziali SPID o CIE;o CNS.

Il portale riporta già i dati delle banche dati on line cui l'Istituto è collegato come ad esempio quella dell'Agenzia delle Entrate. Vanno quindi controllati/inseriti eventuali dati mancati o cambiati nel tempo come potrebbero essere, ad esempio, quelli relativi alle giacenze liquide di conto corrente.

Attenzione: i componenti maggiorenni del nucleo familiare devono dare autorizzazione ai sensi della Legge sulla Privacy accedendo al Portale con le proprie credenziali o conferendo delega al dichiarante.

Terminata la procedura, entro pochi giorni, l’INPS comunicherà l’avvenuta attestazione dell’ISEE