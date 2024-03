Il certificato elettorale diventa digitale

Da oggi, 4 marzo 2024, sono attivi sul portale dell’ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) - nuovi servizi che consentono ai cittadini di consultare, in modalità telematica, i propri dati elettorali e di scaricare, in formato digitale, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.

"Le nuove funzionalità - spiega una nota del Viminale - sono disponibili grazie all’attività di integrazione delle liste elettorali con i dati già presenti in ANPR, così come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD)".

Certificato elettorale digitale

L'integrazione permetterà, in futuro, anche di attivare il cosiddetto “Certificato elettorale Digitale” in sostituzione delle attuali tessere elettorali cartacee. L’iniziativa è frutto del lavoro congiunto del Ministero dell’Interno, titolare della banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile del coordinamento tecnico-operativo e di Sogei, partner tecnologico.