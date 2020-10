Tony Colombo si ritira dalle scene: "A marzo uscirà l'ultimo album"

Uscirà nel marzo 2021 il nuovo album del cantante neomelodico siculo partenopeo Tony Colombo. Lo ha annunciato lo stesso Colombo sul proprio account Instagram. Da tempo Colombo si dedica a nuovi progetti (advertising e cucina - con la moglie Tina - fra gli altri) ma il titolo dell'album presagisce qualcosa. Si chiamerà infatti "L'ultimo" e sarà - come confermato da Tony Colombo - l'ultima uscita discografica dell'amato cantante. Un ritiro dalle scene che arriva a un'età insolita: Colombo è ancora molto giovane e tanti fan non riescono a spiegarsi questa scelta.

"Non è una trovata commerciale", spiega Colombo ai tanti che chiedono lumi. Ripete continuamente che ha deciso: quello in uscita a marzo sarà l'ultimo cd. "Non ci saranno più singoli, mi ritiro dalla musica", afferma.