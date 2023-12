"Sei una delle amanti di Stefano De Martino?". La reazione della showgirl

Dopo le rivelazioni di Belen, è partito il toto amanti di Stefano De Martino. Da domenica scorsa, come riporta Today.it, si rincorrono i rumors su presunte fiamme dell'ex ballerino di Amici. Da Alessia Marcuzzi, fino ad Antonella Fiordelisi, ex schermidrice ed ex gieffina.

Spegne invece sul nascere qualsiasi sospetto Mirea Flavia Stellato, giornalista e creator che ha partecipato a Bar Stella. In quest'ultima trasmissione, condotta proprio da De Martino, Mirea Flavia interpreta il personaggio di suor Aisha dello show di Rai Due.

"Non è che per caso lei è una delle dodici...", scherza il giornalista di Fanpage. E lei risponde prontamente: "No, Dio mio, no. Assolutamente, non ne ho proprio idea di tutto questo…con me, Stefano si è sempre comportato da vero signore".