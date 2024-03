Stash si racconta: "Ho sofferto di attacchi di panico dopo il trasferimento a Milano"

Stash è stato ospite di Verissimo nella puntata di ieri. Il frontman dei The Kolors, reduce dal successo del brano "Un ragazzo, una ragazza", in gara al Festival di Sanremo 2024 ha raccontato: "Questo è un momento molto bello della mia vita". Per l'occasione nello studio Mediaset gli è stato consegnato anche il Disco di Platino.

Il successo, però, per lui e la sua band, è arrivato dopo non poche difficoltà. "Il successo è il riassunto di tanti fallimenti. Non solo nella musica. Grazie a questi momenti difficili, in cui ti senti perso, capisci chi sei realmente". Stash ha anche raccontato di aver sofferto di attacchi di panico quando ha lasciato Napoli per trasferirsi a Milano. "Mi sono sentito tanto solo dal punto di vista umano. Ho vissuto un periodo di attacchi di panico quando mi sono trasferito a Milano e i miei amici stavano a Napoli".