Pino Maddaloni a "L'Isola dei Famosi": ecco in che ruolo

Pino Maddaloni, judoka oro olimpico a Sydney, potrebbe far parte dello staff della nuova edizione de "L'Isola dei Famosi". La nuova edizione del reality, la cui partenza è prevista per venerdì 12 marzo in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. potrebbe vedere nel ruolo del “guardiano” proprio il judoka di Scampia. In un primo momento si è parlato di un'altra stella dello sport italiano: il pugile Clemente Russo, cognato proprio di Maddaloni.

Sulle orme del fratello Marco

Ma non sarà così, come riporta Tv Blog, con il 44enne di Scampia pronto a sbarcare sull'isola più chiacchierata d'Italia. La storia di Maddaloni è nota, anche grazie al film di Marco Pontecorvo L’oro di Scampia. Ex judoka, oggi Pino è giudice internazionale. Maddaloni ha già una sorta di legame con "L'Isola", grazie al fratello Marco che vinse il reality nel 2019.