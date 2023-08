Manuela Arcuri e Massimo Troisi: "Da lui la più grande delusione della mia carriera"

Manuela Arcuri, in procinto di tornare in tv con la fiction "La donna della Seconda Repubblica", ha raccontato al Corriere della Sera di aver subito una grande delusione da Massimo Troisi.

"Avevo 16 anni, gli ero piaciuta, avevo fatto anche una prova in costume per Il Postino. Gli sceneggiatori erano indecisi.Troisi mi consigliava di essere naturale nella recitazione. Però poi alla fine non mi prese, ci rimasi male, ma probabilmente ha fatto bene, non avrei fatto bella figura", spiega l'attrice ciociara. Per la parte poi fu presa come tutti sanno Maria Grazia Cucinotta.

Manuela Arcuri ha anche ricordato la partecipazione ai film partenopei con Pappi Corsicato e con Vincenzo Salemme. Con quest'ultimo "finalmente smisi di fare solo la bella e mi divertii tantissimo a interpretare il ruolo di una indemoniata".