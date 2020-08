Francesca Pascale e Paola Turci: ecco il primo bacio

La notizia era cominciata a circolare già dalla scorsa settimana e adesso si arricchisce di nuovi particolari. Francesca Pascale e Paola Turci potrebbero essere una nuova coppia. Le due sono insieme in vacanza su uno yacht di 25 metri e il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto di momenti intimi tra le due. Tra queste anche lo scatto di un bacio che sta facendo il giro del web in queste ore.

Al momento non ci sono conferme ufficiali e si sa solo che tra le due c'è sempre stata un'amicizia. Dal momento in cui la rottura della Pascale con Silvio Berlusconi è diventata ufficiale, le due sono state avvistate più volte insieme ma finora entrambe hanno mantenuto uno stretto riserbo sul loro rapporto. Il bacio in sé non prova nulla, potrebbe essere stato un gesto d'affetto tra le due che al momento si godono le vacanze insieme.