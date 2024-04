Antonella Clerici, bomba contro Barbara D'Urso: "Atteggiamento sgradevole, quando il mio ex mi tradì"

Antonella Clerici, senza filtri a Belve, ha parlato anche della suo rapporto con Barbara D'Urso. A Francesca Fagnani, nella puntata che andrà in onda questa sera su Rai 2, ha parlato della sua vita e del suo lavoro.

Un passaggio ha riguardato anche la nota conduttrice napoletana. "Non faccia la diplomatica, mi dica quelli o quelle con cui si ama di meno". ha detto la Fagnani.

Antonella Clerici, quindi, senza esitare ha risposto: "Barbara d'Urso... Io ero in un momento di grande successo e ci fu il tradimento del mio ex compagno. Lei aprì Pomeriggio Cinque dicendo: 'Domani abbiamo in esclusiva l'amante di Eddy'. L'ho trovata una cosa molto sgradevole, non l'avrei mai fatto nei confronti di una mia collega".