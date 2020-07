Francesca Pascale lascia Berlusconi, incassa 20 milioni e si diverte con la Turci

Inizia la nuova vita di Francesca Pascale. L'ex fidanzata di Silvio Berlusconi si è definitivamente separata dal leader di Forza Italia. Una separazione che le è valsa una sorta di “buonuscita” da 20 milioni di euro più il mantenimento annuale di circa un milione di euro all'anno. È questo il “regalo” d'addio dell'ex premier che al momento è invece fidanzato con la deputata Marta Fascina.

Le foto con Paola Turci

La Pascale non sembra stia soffrendo tanto la separazione, avvenuta in realtà di fatto diversi mesi fa. Il settimanale “Chi” la ritrae insieme all'amica Paola Turci mentre fa shopping. La cantante viene definita dal settimanale “un'amicizia molto speciale” dando addirittura il via a un gossip tra i più maligni. In realtà le due sono amiche da diverso tempo e impegnate insieme nella affermazione dei diritti della comunità Lgbt.