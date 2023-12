Il figlio di Gigi D'Alessio virale sui social: "Somiglio a lui? Non è un complimento"

Sui social è diventato virale un video di Andrea, figlio di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Il 13enne ha conquistato i tanti follower con una battuta sulla somiglianza con il padre. Quando qualcuno, infatti, gli ha scritto "Sei bello come papà Gigi", lui ha replicato ironico: "Se dici che sono bello come mio padre non è proprio un complimento. Come mia madre sì, come mio padre no".

Il divertente video, come detto, ha subito fatto il giro del web. Il piccolo di casa D'Alessio, insomma, è già una star. Per ora si divide tra scuola e la passione per il tennis, ma il suo sogno nel cassetto è fare il modello. Il 13enne, ricordiamo, è nato nel marzo 2010. All'epoca Gigi e Anna stavano insieme da cinque anni e si sarebbero separati dieci anni dopo, ùnel 2020.