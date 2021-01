Il plesso La loggetta di via Ciaravolo tornerà interamente funzionante

Approvato in giunta, al Comune di Napoli, il progetto esecutivo di rifunzionalizzazione e di messa in sicurezza del plesso la Loggetta dell’IC Minniti, a via Ciaravolo, per un totale di 3 milioni e 900 mila Euro.

Il finanziamento proviene dal POC Campania 2014-2020 per il contributo alla progettazione, dal MIUR con i fondi della legge 232 comma 140 e da Patto per Napoli con i cui fondi sono finanziate opere integrative che adegueranno l’intero edificio alla normativa sismica, impiantistica ed antincendio, ivi compreso il corpo adibito ad area ludica.

“Il progetto rappresenta un’interessante opera di riqualificazione dal punto di vista antisismico e dell’efficientamento energetico e consentirà dunque di restituire al quartiere di Fuorigrotta l’intero complesso di via Ciaravolo, finora utilizzato solo per uno dei due padiglioni” ha spiegato l’assessore alla scuola Annamaria Palmieri