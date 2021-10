Unitre, corsi gratuiti a Napoli per giovani tra i 18 e i 35 anni: il programma

Sono partite le adesioni per i nuovi corsi gratuiti per i giovani tra i 18 e i 35 anni presso Unitre Napoli, accademia di cultura, umanità e promozione sociale e associazione di volontariato non profit, accreditata presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con sede in via Belvedere al Vomero.

Pochi posti ancora disponibili per i corsi di:

- Problem solving & Decision making

- Lingua Cinese

- Giornalismo

- Certificazione Inglese livello B2

- Microsoft Excel

Per info ed iscrizioni: 3470413770