Unitre Napoli, grande festa al Vomero per i primi 10 anni di attività

Grande festa al Vomero presso il Teatro Auditorium “Salvo D’Acquisto” in via Morghen per Unitre Napoli, l'associazione di volontariato di promozione sociale che ha celebrato i suoi primi dieci anni di attività.

A ripercorrere questo lungo ed intenso percorso la proiezione di un racconto per immagini e le parole commosse della fondatrice e presidente di Unitre Napoli, Mariarosaria Figliolia.

Non sono mancati nel corso della festa momenti di intrattenimento, come la lectio magistralis sulla lingua napoletana dello storico-umorista Amedeo Colella e le esibizioni musicali degli artisti Lino Blandizzi e Grazio Di Blasi.

Consegnato poi il riconoscimento al noto scrittore Maurizio de Giovanni come socio onorario di Unitre Napoli: "Unitre fa un lavoro importantissimo, un lavoro di innesto di civiltà. Ha una funzione fondamentale, quella di indicare una direzione", ha detto dal palco l'autore del Commissario Ricciardi.

Contestualmente il vice-presidente Antonio Cafiero ha illustrato il programma delle attività per l’anno accademico 2021/22, con la presentazione dei nuovi programmi formativi per tutte le età ed in particolare per i più giovani (18/35 anni), per i quali l’accesso ai corsi sarà gratuito.