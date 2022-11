Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dall'11 al 13 novembre

James Senese in concerto gratuito nell'ex birrificio di Miano, i Foja presentano “Miracoli e Rivoluzioni” con un concerto esclusivo - e gratuito - al Centro Asterix, venerdì al Museo di Capodimonte apertura serale straordinaria al costo simbolico di 2 euro, letture e incontri alla Galleria Principe di Napoli per il Festival della Gentilezza, la fiera Creattiva alla Mostra d'Oltremare e per i più piccoli arriva la Scuola per diventare veri elfi di Babbo Natale.

Nuovo fine settimana in città ricco di iniziative da non perdere per grandi e piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da venerdì 11 a domenica 13 novembre:

Festival della Gentilezza "Speciale Napoli".

Dal 7 al 13 novembre, torna il Festival promosso dall’associazione di promozione sociale Coltiviamo Gentilezza. Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione avrà anche uno Speciale Napoli: il 12 e il 13 novembre presso la Galleria Principe di Napoli saranno ospitati incontri, workshop, letture, laboratori che hanno al centro il tema della gentilezza, grazie alla partnership con Bicycle House e Lazzarelle Bistrot, la preziosa collaborazione della libreria La Bottega delle Parole di San Giorgio a Cremano (NA) ed il patrocinio morale del Comune di Napoli e dell’Assessorato comunale alle Politiche Sociali. Clicca qui per tutte le informazioni

James Senese in concerto gratuito

L’amato sassofonista, leader dei Napoli Centrale, sabato 12 novembre alle ore 18.30 suonerà nel Centro commerciale La Birreria di Miano, quartiere in cui Senese è nato e cresciuto e dove ha mosso i primi passi nella musica assieme a un altro grande artista con cui fondò gli Showmen: l’indimenticato Mario Musella. Clicca qui per tutte le informazioni

Paolo Caiazzo in scena con Separati …ma non troppo

Al Teatro Augusteo di Napoli, da venerdì 11 a domenica 20 novembre, Paolo Caiazzo sarà in scena con la commedia in due atti “Separati …ma non troppo”. Una commedia dei giorni nostri, dove la comicità si sviluppa nel tentativo di raccontare una situazione drammatica, come la separazione di una coppia dopo anni di matrimonio. Sul palco anche Daniela Ioia, Gennaro Silvestro, Irene Grasso, e con la partecipazione straordinaria di Nunzia Schiano. Clicca qui per tutte le informazioni

I Foja in concerto gratuito per il Festival Est!

Nell'ambito della rassegna Affabulazione, venerdì 11 novembre, alle 21.00, i Foja presenteranno in anteprima il vinile “Miracoli e Rivoluzioni” con un concerto esclusivo presso il Centro Asterix.vIl concerto è organizzato in collaborazione con Callysto e Teatro Nest, per la rassegna EST! Il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est, a cura di NEST - Napoli Est Teatro con Sciara Progetti. L'evento è gratuito, ma su prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Creattiva, a Napoli la fiera delle arti manuali

Fine settimana dedicato al variegato e multicolorato pianeta delle arti manuali alla Mostra d'Oltremare. Oltre all’area espositiva, dove si può trovare tutto il meglio per realizzare con le proprie mani prodotti nel segno della fantasia e dell’originalità, i visitatori potranno anche a laboratori, dimostrazioni, corsi e workshop. Clicca qui per tutte le informazioni

Maurizio Casagrande in scena con A Tu per tre 2.0

Prende il via da Napoli la tournée nazionale dello spettacolo A Tu per Tre 2.0, che Maurizio Casagrande porterà in scena sul palcoscenico del Teatro Cilea fino al 20 novembre. Semplice, confidenziale e di grande ilarità, A Tu per Tre 2.0 è uno spettacolo che consente al pubblico di ritrovarsi immerso in un'atmosfera calda e piacevole, mai banale o approssimativa, e di interagire, spesso, con Casagrande, con la sensazione di sbirciare nella sua vita privata e di entrare in contatto con i momenti salienti della sua carriera. Clicca qui per tutte le informazioni

Una Notte a Capodimonte

Sabato 12 novembre torna l'apertura serale al Museo e Real Bosco di Capodimonte ( dalle ore 19.30 fino alle 22.30 - ultimo ingresso alle ore 21.30) al prezzo simbolico di 2 euro. Un’occasione imperdibile per ammirare le collezioni e le mostre in corso: Salvatore Emblema; Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e Flavio Favelli “Interno con marmi”. Clicca qui per tutte le informazioni

Marisa Laurito in scena con Persone naturali e strafottenti

Sabato e domenica, Marisa Laurito con Livio Beshir, Giancarlo Nicoletti e Giovanni Anzaldo portano in scena al teatro Sannazaro “Persone naturali e strafottenti” di Giuseppe Patroni Griffi per la regia di Giancarlo Nicoletti. Quattro solitudini, un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli. Donna Violante, la padrona, ex serva in un bordello, discute e litiga con Mariacallàs, un travestito, in bilico fra rassegnazione, ironia, squallore e cattiveria. E ancora, Fred e Byron che sono alla ricerca dell’ebbrezza di una notte: l’uno, uno studente omosessuale alla ricerca di una vita libera dalle paure, l’altro, uno scrittore nero che vorrebbe distruggere il mondo per vendicare le umiliazioni subite. Quattro persone naturali e strafottenti, che, per un gioco del destino, divideranno la loro solitudine con quella degli altri, mentre fuori la città saluta il nuovo anno, fra accese discussioni, recriminazioni, desideri repressi, liti e violenze sessuali. Clicca qui per tutte le informazioni

Osservazioni astronomiche del cielo di Napoli e lezioni al planetario

Osservazioni astronomiche del cielo di Napoli e lezioni al planetario, per meglio conoscere le stelle e i loro segreti. La seconda edizione del premio scientifico “Geppina Coppola”, organizzato dall’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e dall’associazione di promozione sociale “Geppina Coppola” si arricchisce di un evento divulgativo, aperto a tutti i cittadini. L’appuntamento è per venerdì 11 novembredalle 18,30. L'ingresso è gratuito, su prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

David Bowie – The Passenger, a Napoli la mostra dedicata al Duca Bianco

E' David Bowie – The Passenger ad aprire la nuova stagione autunnale di mostre a Napoli, dal 24 settembre al 29 gennaio 2023, al PAN Palazzo delle Arti. L' importante esposizione dedicata al Duca Bianco è realizzata con una raccolta di documenti fotografici di eccezione firmati dal fotografo statunitense Andrew Kent, che instaurò con Bowie un rapporto di fiducia e lo seguì in un intenso periodo, tra il 1975 e il 1978, durante i frenetici viaggi in treno e in nave, in occasione dei suoi tour nelle principali capitali europee. La retrospettiva, che si compone di 60 fotografie ma anche di documenti, cimeli, abiti, manifesti dei tour e ricostruzioni di ambienti, provenienti dall’archivio di Kent e di collezionisti privati, testimonia l’importante periodo che segnò il ritorno di Bowie in Europa e, al contempo, uno sguardo su un continente all’epoca diviso dal Blocco Sovietico. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini ci sono le Fiabe d'Autunno e la Scuola del Natale

- All'Orto Botanico di Napoli proseguono gli affascinanti percorsi tra teatro e natura. La rassegna Fiabe d'Autunno è diretta dalla scrittrice e regista Giovanna Facciolo ed è ideata ed organizzata dall’Associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi Federico II, nell’ambito de La Scena Sensibile con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Campania e del Comune di Napoli. Sabato e domenica appuntamento con “Senza gatto né stivali”. La prenotazione è obbligatoria. Clicca qui per tutte le informazioni

- All'Oasi Flegrea arriva una scuola speciale per diventare dei veri elfi di Babbo Natale. Un’avventura unica nel suo genere, targata “Ma dove vivono i cartoni?”, che consentirà alle famiglie di vivere magici weekend a contatto con la natura e immergersi in esperienze mirabolanti nella straordinaria atmosfera natalizia. Clicca qui per tutte le informazioni