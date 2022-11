James Senese in concerto gratuito nell'ex Birrificio

Grande attesa a La Birreria per applaudire James Senese, l’amato sassofonista leader dei Napoli Centrale, spesso al fianco anche di Pino Daniele, che sabato 12 novembre, alle ore 18.30, suonerà nel Centro commerciale di Miano, quartiere in cui Senese è nato e cresciuto e dove ha mosso i primi passi nella musica assieme a un altro grande artista con cui fondò gli Showmen: l’indimenticato Mario Musella.

Abitavano nello stesso palazzo a Miano, nel Parco Ice-Snei. Negli anni Settanta Senese, poi, fondò i Napoli Centrale e il resto è storia della musica napoletana. James Senese è stato anche uno dei componenti del supergruppo di Pino Daniele (Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Joe Amoruso e Rino Zurzolo), con il quale ha collaborato nei dischi di esordio e poi era tornato a suonare insieme nel 2008, in occasione dei trent’anni di carriera artistica di Daniele.

Ha lavorato anche nel cinema. Come dimenticare il suo cameo da attore nel film “No grazie, il caffè mi rende nervoso” del 1982, con Massimo Troisi, in cui interpreta se stesso e litiga con Lello Arena. Dello stesso film aveva curato anche le musiche.

Una carriera eccezionale a ritmo di sax e che sabato lo porterà a suonare sul palco allestito nell'area esterna (ingresso Tina Pica), alle ore 18.30, del Centro Commerciale La Birreria, in piazza Madonna dell'Arco, 12. Ingresso gratuito.