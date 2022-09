Torna Mia Sposa: la Fiera a ingresso gratuito per i futuri sposi

“È con grande orgoglio che annunciamo ufficialmente l’inserimento di Mia Sposa Fiera nel calendario fieristico nazionale per il 2022 / 2023”. Un altro traguardo che Marcello Damiano, CEO & Founder della kermesse, annuncia in anteprima nel corso della conferenza stampa che dà il via alla XV esima edizione di Mia Sposa.

A sedere al tavolo dei relatori Tommaso Barbato, sindaco di Teverola, Marco Aldanese, direttore del Medì Shopping Center, Angela Canciello, in rappresentanza del Gruppo Marican, sponsor ufficiale delle fiera; presenti per Mia Sposa, Marcello Damiano, Antonio Vigliotta, direttore generale, Francesco Russo, direttore finanziario e Rosalba Capasso, architetto.

Mia Sposa, dall’1 al 9 ottobre presso il Medì Shopping Center di Teverola, apre l’anno fieristico essendo la prima in presenza del settore wedding. “Abbiamo dato una nuova forma e una nuova anima alla fiera e cerchiamo di essere il giusto supporto per chi è alle prese con l’organizzazione di uno dei giorni più belli della propria vita. In questo ringrazio il Gruppo Marican, sponsor ufficiale, e nello specifico la famiglia Canciello che, lungimiranti, ci hanno accolto per il secondo anno facendoci già sentire a casa. Con il loro supporto abbiamo creato un evento che ha dato nuovo rilancio al territorio di Teverola”, continua Damiano.

“Come mostrano le statistiche i prossimi anni saranno contraddistinti da un’esplosione di matrimoni registrabili in un +60%, un evento che interessa e coinvolge sempre di più i giovani abbassando notevolmente l’età anagrafica di coloro che convolano a nozze. Questo indica un’inversione di tendenza rispetto all’organizzazione delle nozze, vissute sempre più come un evento, un vero e proprio party da pianificare in ogni piccolo dettaglio avvalendosi di professionisti del settore. Quindi chiedo a chi ha preso parte al nostro ambizioso progetto di sfruttare al meglio questi nove giorni e offrire il giusto supporto ai futuri sposi. – dice ancora Damiano - Abbiamo ancora una volta costruito un evento che fosse dedicato a loro ed è per loro che abbiamo pensato ad un ingresso gratuito in fiera affinchè tutti possano godere al meglio questa meravigliosa esperienza”.

Protagonisti indiscussi restano gli sposi per cui, anche per quest’edizione, è stato istituito un ticket omaggio scaricabile dal sito della fiera. Mia Sposa Fiera vuole essere dunque da supporto per chi vive questo momento dando la possibilità di toccare con mano e assaporare l’atmosfera che contraddistinguerà il loro giorno d’amore.

“Coraggio, ama” è il claim scelto per questa edizione che si contraddistingue proprio per il coraggio di amare, così come afferma il direttore generale, Antonio Vigliotta: “Dopo i difficili anni che abbiamo vissuto crediamo che il sentimento che rappresenti al meglio la perseveranza e l’amore sia proprio il coraggio, fondamentale per la costruzione di una famiglia. È il coraggio di amare che ci spinge ad accettare le sfide quotidiane che la vita ci impone. È per questo che abbiamo scelto di coinvolgere nella giornata inaugurale della fiera, per i momenti di accoglienza e organizzazione, il gruppo di ragazzi speciali dell’Associazione e Centro Riabilitativo per l’età evolutiva Aps di Pomigliano D’Arco”.

Una tendostruttura di 8mila metri quadrati, oltre 120 aziende presenti e un’area sfilata innovativa e all’avanguardia che diventa il palcoscenico delle nuove collezioni sposa e sposo 2023. A corredare il tutto un fitto calendario di attività, appuntamenti, eventi e sfilate che mostreranno in anteprima le tendenze del prossimo anno.

Ad aprire il white carpet, sabato 1 ottobre, il brand nazionale Olympia Sposa seguito, domenica 2, dalle sfilate di Atelier Amirante e Atelier Francesco Arena. Spazio giovedì 6 ottobre all’evento Teverola Fashion Night con la regia di Michele Trasparente. Il secondo week end di passerelle partirà sabato 8 ottobre con la sfilata di Musa Bridal by Maison Mirage. A chiudere la kermesse, domenica 9 ottobre, il doppio appuntamento con Sartoria Italiana e Atelier Anna Ferrillo.

La fiera sarà aperta tutti i giorni con ingresso gratuito per le coppie di sposi dal lunedì al sabato dalle 16:30 alle 21:30 e la domenica dalle 10:00 alle 22:30.