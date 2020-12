Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Soluzioni Srl, Ente certificato ISO 9001:2015 nei settori della Consulenza di Direzione per le Risorse Umane e della Formazione e Centro di Formazione accreditato alla Regione Campania, in partnership con l’Associazione Lab Work APS, lancia un nuovo appuntamento formativo on-line dal titolo “Le nuove risorse dall’Europa: una filiera virtuosa. Responsabilità - Strumenti – Competenze”. Il Webinar si terrà venerdì 11 dicembre, alle ore 17,30. Alla luce della drammatica crisi generata dal diffondersi del COVID-19, l’Unione Europa ha dovuto rivedere gli strumenti di sostegno all’economia dei suoi Stati Membri: Recovery Fund, MES e Nuova Programmazione Fondi UE 2021-2027 tra le risorse più dibattute. A queste si aggiungono quelle delle politiche per la coesione relative all’attuale ciclo di programmazione 2014-2020, di cui la Campania ha in conto ancora 3 miliardi circa. Si tratta di complessivi 255,2 Miliardi di EURO, a cui potrebbero aggiungersi le risorse del MES. Affinché tali disponibilità economiche si traducano in reali opportunità per i cittadini e le imprese, vi è la necessità per i territori di esprimere una maggiore professionalità. Nell’attuale contesto è necessario, dunque, saper programmare ed accelerare gli investimenti, pubblici e privati, e la formazione deve servire ad ampliare ed elevare le competenze in tal senso. Su tali argomenti verterà il Webinar di formazione organizzato da Soluzioni srl, che vedrà, tra i relatori partecipanti: Amedeo Di Maio, Docente di Finanza pubblica e governance multilivello presso l’Università di Napoli “L’Orientale”; Rossella Paliotto, Presidente Fondazione Banco di Napoli; Antonio Musella, Presidente Commissione Sovraindebitamento ODCEC Napoli Nord; Andrea Cozzolino, Europarlamentare. L’evento on-line sarà introdotto dai Saluti Istituzionali di Luisa Addeo, Presidente dell’Associazione LabWorkAps e dall’intervento di Arcangelo Annunziata, Direttore di Soluzioni srl. A moderare l’incontro sarà Vitaliano D’Angerio, redattore presso il Sole24Ore. Durante il Webinar sarà presentato il nuovo Corso di Formazione in Europrogettazione e Finanza Agevolata per le PMI, promosso da Lab Work APS, in collaborazione con Soluzioni Srl, e volto proprio ad incrementare le competenze dei professionisti nella progettazione di bandi finalizzati a reperire risorse in ambito europeo e a fornire idonei strumenti di finanza agevolata per le PMI. Il corso è rivolto a Dottori Commercialisti, Esperti contabili, Consulenti del Lavoro, Dirigenti e Responsabili di Finanza di PMI, Consulenti aziendali legali e societari, Laureati in Economia e Commercio e/o Lauree equipollenti e sarà erogato in modalità e-learning, con lezioni live per permettere l’interazione tra docenti e discenti. Alle lezioni teoriche, seguirà un percorso di training pratico applicato alla creazione di progetti per reali bandi di concorso. L’iniziativa vanta il patrocino della Fondazione Banco di Napoli e di PMI International. Per collegarsi in video conferenza, basta scrivere a segreteria@soluzioni-srl.it e lasciare la propria mail per ricevere il link per partecipare all’evento. Per seguire la diretta Facebook: https://www.facebook.com/soluzioniformazione Per informazioni: Telefono: +39 081 3931467 E- mail: segreteria@soluzioni-srl.it