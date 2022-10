Kimbo cerca personale: le posizioni aperte e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro per la Kimbo di Melito. La nota azienda cerca personale per il confezionamento del caffè e ha aperto nuove selezioni. Il contratto di lavoro offerto sarà, almeno inizialmente, a tempo determinato e della durata di un mese ma con la possibilità di rinnovi fino all’inquadramento a tempo indeterminato.

Per candidarsi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma a indirizzo tecnico e industriale; esperienza pregressa nel confezionamento di prodotti alimentari; capacità di lavorare sia in team che in autonomia.

I selezionati verranno, quindi, affiancati e formati per il lavoro di produzione. Il loro compito sarà quello di gestire le linee produttive controllandone il corretto funzionamento. Il curriculum potrà essere inviato tramiate la pagina web dedicata sul sito della Kimbo (cliccare qui).