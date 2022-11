Sopravvissute alla violenza, il racconto di storie di donne

Si intitola “Riemergere - Storie Sopravvissute” la mostra che la I Municipalità, diretta da Giovanna Mazzone, ha organizzato con la commissione Cultura del Comune di Napoli e l’associazione Tu-Tutte Unite per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Ad aprire l’evento sarà un incontro-dibattito alla sala De Stefano del Museo Pan (dalle 9.30 alle 13.00), nel corso del quale si affronterà il tema dell’approccio al problema della violenza sulle donne. La tavola rotonda (che avrà anche una valenza formativa con i crediti ECM rilasciati dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania) coinvolgerà personalità ed organi competenti del territorio. In modo particolare, si analizzerà il tema delle risorse messe in campo delle Istituzioni e dalle realtà del terzo settore per supportare le donne e le famiglie che cercano di uscire da una condizione di violenza. Poi, al termine del dibattito, l’inaugurazione della Mostra Evento, visitabile per l’intera giornata.

"L’idea è nata dall’esigenza di avere una fotografia del problema - dice la presidente Giovanna Mazzone - per questo abbiamo coinvolto l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con la Presidente Gilda Panico, ma anche la Polizia di Stato con il vicequestore Ludovica Carpino, la Polizia Municipale con il capitano Sabina Pagnano e il Telefono Rosa Napoli, con l’avvocato Barbara Abazia. L’obiettivo è fare il punto sulle strategie messe in campo dalle Istituzioni e dalle tante realtà che lavorano con le donne e le famiglie. Quello della violenza sulle donne è un tema che sentiamo molto, perché riguarda non solo i territori più disagiati, ma anche le classi sociali più abbienti. Le istituzioni devono essere vigili e sostenere le donne che chiedono aiuto".

Per Luigi Carbone, presidente della commissione Cultura, "...È una manifestazione che accoglie più linguaggi. Vogliamo utilizzare questa data per parlare non solo di violenza, ma anche di Donne Sopravvissute, Riemerse". L’idea è quella di "creare uno spazio di confronto tra sguardi - dice Barbara Preziosi, assessore municipale che annovera tra le deleghe quella alla Comunicazione - linguaggi, modi di percepire, affrontare e rappresentare il fenomeno, tenendo conto di come, attraverso il tempo e attraverso le generazioni, il tema della violenza è emerso ed è stato affrontato".