Teatro San Carlo, bilancio approvato ma la Regione vota contro

Il Consiglio d'indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo si è oggi riunito e ha approvato il Bilancio di esercizio 2022.

Tutti a favore, con l'unico voto contrario che è arrivato dalla Regione Campania.

Contestualmente, il presidente della Fondazione e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha illustrato al Cdi il recente decreto (del 10 maggio 2023 n. 51) con il quale, tra le altre cose, si impone il pensionamento dei direttori delle fondazioni lirico sinfoniche che hanno più di 70 anni. È il caso proprio del sovrintendente del San Carlo Stephane Lissner.

La manifestazione all'esterno

Manfredi aveva inoltre incontrato, prima della riunione del Cdi, le organizzazioni sindacali per ascoltare le loro istanze. Si erano, all'esterno del Massimo partenopeo, riunite una trentina di persone tra maestranze e corpo di ballo per chiedere la stabilizzazione degli ultimi precari.

"C'è un impegno preso dal sovrintendente per l'assunzione di questi precari storici - spiega Gianvito Ribba, Rsu della Cgil - gli ultimi rimasti da stabilizzare in sostituzione dei colleghi andati in pensione". Lissner però verrà sostituito e i sindacati vogliono rassicurazioni.