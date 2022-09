Salvatore Buonomo è il nuovo soprintendente Abap del Comune di Napoli

Si è insediato il nuovo Soprintendente ABAP (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) per il Comune di Napoli: è l'architetto Salvatore Buonomo già direttore del Segretariato Regionale per la Campania. Il simbolico passaggio di consegne con Luigi La Rocca (che dallo scorso luglio è Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Soprintendente Speciale per il Pnrr) è avvenuto nelle Salette pompeiane del Palazzo Reale di Napoli con la presentazione del secondo cantiere di restauro aperto al pubblico del ciclo "Incontro-Intorno al restauro".

Nel suo saluto Buonomo ha sottolineato "l'importanza di promuovere l'intesa istituzionale con le università , come in questo caso con studenti che accompagnano al restauro. Oggi raccolgo i frutti di questo progetto e il suo successo, merito di chi mi ha preceduto, dei funzionari, delle università''. Suor Orsola Benincasa e L' Orientale sono i partner del cantiere con statue provenienti dall'area delle Terme di Agnano. "Napoli ha un patrimonio infinito - ha detto Buonomo a margine -. Dovremmo avere la forza di tentare di individuare una scala di priorità, che inevitabilmente passa dalle risorse economiche. Spesso può servire la creatività. L' art bonus è una possibilità, bisogna sostenere i privati, una grande fetta del patrimonio è affidata a loro e anche degli istituti religiosi. Dobbiamo accompagnare i vari soggetti". Entrato negli uffici appena ieri, tra i temi l'attualità trova Castel dell'Ovo, chiuso anche nei giorni scorsi per caduta pietre.

"È importante una buona comunicazione: il Comune sta lavorando a un progetto da 8 milioni di euro, si è attivato con gli interventi". Punta sul dialogo con la città : "Bisogna spiegare quello che fa l'amministrazione, le difficoltà, i processi decisionali, come si investono le risorse, perché ci possa comprendere, sostenere. Ricordiamo che è l'utenza il destinatario del nostro lavoro. Le critiche vanno ascoltate anche per migliorarsi. Ogni valutazione sarà considerata per l'aspetto costruttivo e favorevole.