Cinema, dal 14 agosto riaprono i Multisala The Space

Il circuito di multisala cinematografiche The Space Cinema riaprirà presto i cinema in tutta Italia a cavallo di Ferragosto. Un primo gruppo di sale riaprirà venerdi' 14 agosto; in seguito un altro gruppo riaprirà il 19 agosto. Dal 14 agosto riaprirà anche il cinema di Napoli, insieme a quelli di Beinasco (TO), Milano Odeon, Montebello della Battaglia (PV), Lugagnano di Sona (VR), Pradamano (UD), Sestu (CA), Torri di Quartesolo (VI), Trieste, Corciano (PG), Montesilvano (PE), Parma Campus, Catanzaro, Belpasso (CT) e Salerno.

All'interno delle sale sono già operativi i protocolli di sicurezza. L'azienda ha formato il personale per garantire il distanziamento sociale. Tutti gli ambienti del cinema vengono regolarmente igienizzati e le sale sono pulite al termine di ogni spettacolo. Agli spettatori viene chiesto di indossare la mascherina in tutti gli ambienti del cinema, ad esclusione della sala. E' possibile acquistare il biglietto anche online, modalità raccomandata da The Space Cinema.

Dal 26 agosto riaprirà anche il Multisala Modernissimo nel centro storico di Napoli.