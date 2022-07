Premio Massimo Troisi 2022 con tanti ospiti|VIDEO

La XXII edizione del Premio dedicato al grande attore sangiorgese è organizzata e promossa dalla Città di San Giorgio a Cremano e realizzata con un contributo della Regione Campania. Concorsi, musica, comicità sono gli ingredienti principali di una kermesse che da la possibilità a nuovi autori e comici emergenti di essere valutati da una giuria di qualità e competente per l!ambito riconoscimento del Premio Massimo Troisi. L’ingresso alle serate della kermesse è gratuito ma sarà necessario esibire un invito che potrà essere ritirato a partire da venerdì 8 luglio in Villa Bruno dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. (Per informazioni email: premio.troisi@e-cremano.it oppure tel. 0815654429) Prende il via il 12 luglio la XXII edizione del Premio Massimo Troisi – Osservatorio sulla comicità, la cui Direzione Artistica torna nelle mani sapienti dell'attore Gino Rivieccio. Fino a sabato 16 luglio la manifestazione si svolgerà presso il parco di Villa Bruno, dove verrà allestita un'arena da 1700 posti, e sarà un!edizione ricca di ospiti nazionali e campani. Con il claim "Proviamo a fare il Massimo" questa edizione si divide tra musica e comicità con l'obiettivo di ricercare nuovi talenti comici. In tal senso l'assoluta novità è la collaborazione con il prestigioso laboratorio di comicità ZELIG, famoso per il programma televisivo ma soprattutto per aver scoperto i migliori comici italiani dell'ultimo ventennio. La partnership nasce dalla voglia di rafforzare, su scala nazionale, la ricerca dei nuovi talenti artistici. La rassegna prevede la partecipazione di numerosi attori e comici affermati, giovani promesse, musicisti di qualità e volti televisivi noti al grande pubblico. Si parte alle ore 21:00 di martedi 12 luglio con la Prima semifinale del concorso Miglior Attore Comico. In conclusione di serata il concerto dei Super4, gruppo vocale formato da Greg Rega, Sabba, Aurelio Fierro Jr. e da Francesco Boccia che farà un omaggio alla canzone italiani degli anni 60, 70 e 80. Mercoledi 13 luglio sarà la seconda serata con il concorso Migliore Scrittura Comica e miglior Corto Comico. Ospite d'eccezione Ezio Greggio, il noto attore e comico nonché conduttore del Tg satirico Striscia la notizia sarà per la prima volta a San Giorgio. Nella terza serata di giovedi 14 luglio, sempre dalle ore 21:00, ci sarà la seconda semifinale del concorso Miglior Attore Comico. Ospiti musicali le Ebbanesis duo formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa che in pochi anni sono diventate un vero fenomeno web. La quarta serata prevista venerdi 15 luglio ore 21:00 è con il duo comico milanese Ale e Franz formatosi nel 1995 e giunto alla ribalta negli anni 2000 con la partecipazione al programma televisivo Zelig; da allora hanno preso parte a vari show TV di successo oltre a recitare in film e spettacoli teatrali. Prima della loro show ci sarà il concorso per il miglior Testo Teatrale, quello per la miglior Sceneggiatura Cinematografica e per la Scrittura Seriale di Fiction televisiva. La kermesse di concluderà sabato 16 luglio con una serata di gala ricca di ospiti. Dalle ore 21:00 inizierà la Finalissima del concorso Miglior Attore Comico e a seguire l'assegnazione del Premio alla carriera al direttore artistico di Zelig Giancarlo Bozzo. Il premio "Cremanum d'argento", ambito riconoscimento per i talenti di San Giorgio a Cremano, sarà assegnato all'attore Massimo De Matteo. Ospiti d'eccezione saranno l'attrice, già musa di Fellini, Sandra Milo, l'attrice ed ex compagna di Massimo Troisi Nathaly Caldonazzo, il musicista Gigi Finizio e il famoso imitatore comico Vincenzo De Lucia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su questa XXII edizione il Sindaco di San Giorgio Giorgio Zinno dichiara: "Il Premio Massimo Troisi è ormai un'eccellenza tra le kermesse dedicate ai nuovi talenti comici. Anno dopo anno è diventato infatti, un evento sempre più prestigioso e la partnership con lo "Zelig" di Milano, il tempio della comicità italiana, ne è la prova. Abbiamo raddoppiato le giornate dedicate alle semifinali del Concorso "Miglior Attore Comico", in quanto la competizione per vincere l'ambito trofeo si preannuncia molto vivace. Il Premio è riuscito, inoltre, ad imporsi negli anni come appuntamento di cultura e spettacolo incentrato su un variegato programma artistico-culturale che vedrà la partecipazione di protagonisti del cinema, del teatro, della musica, della letteratura e della televisione. Il tutto, sotto la direzione artistica di Gino Rivieccio nella magica atmosfera del parco di Villa Bruno. Un ringraziamento va sempre alla Regione Campania e al Presidente Vincenzo De Luca che anche quest'anno ha contribuito a sostenere il nostro Premio". Mentre il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Pietro De Martino aggiunge: "Abbiamo lavorato a questa XXII edizione del Premio Troisi tenendo sempre presente l'obiettivo della kermesse, che è quello di far crescere i talenti della comicità: attori, sceneggiatori, registi e scrittori. Anche quest'anno i riflettori saranno puntanti su di loro, senza tralasciare la presenza di artisti di fama nazionale. Il Premio è infatti un percorso che dura nel tempo, non una rassegna isolata ma un osservatorio sulla comicità a 360 gradi che vuole provare a guidare i giovani verso un mestiere, partendo dalle proprie passioni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A tessere i filo conduttore dell'ultima serata sarà il direttore artistico Gino Rivieccio che dichiara: "Ho cercato, in questa terza edizione sotto la mia direzione, di fare un premio che oltre ad essere agile fosse anche giovane e giovanile, tutte doti comuni a Massimo. Di conseguenza ho puntato sulla originalità e la vivacità dei ragazzi non solo dal punto di vista della comicità ma anche della musica. Grazie anche alla collaborazione con Zelig ho selezionato giovani comici molto interessanti. Ciò è confortante in una fase in cui sembra che da un punto di vista della creatività e della fantasia, almeno sul piano della comicità, ci sia un preoccupante appiattimento."