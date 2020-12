Napoli protagonista della nuova monografia di Meridiani

“Ci hanno provato in molti a definire Napoli. E tutti ne hanno ricavato un’impressione diversa. Perché Napoli è indescrivibile in maniera univoca. È al contempo tutto e il contrario di tutto. Inafferrabile in una sola parola, impossibile da riassumere in uno slogan. Non si può capirla, la si può solo amare incondizionatamente, per quello che è, come tutti i grandi amori”. Con queste parole Meridiani, periodico di Editoriale Domus, inaugura la nuova monografia interamente dedicata alla città di Napoli e in uscita proprio in questi giorni.

Il numero è un omaggio ad una delle icone italiane più apprezzate in tutto il mondo. Un racconto a 360° che prende in rassegna le molteplici sfaccettature della città, anche quelle meno conosciute, all’insegna di un bellissimo viaggio, che tutti ci auguriamo di poter presto tornare a organizzare.

La cover story è dedicata al Golfo con il Castel dell’Ovo e il Vesuvio. Spazio poi alla visita dei Quartieri Spagnoli, con le botteghe artigiane e i numerosi “vasci”, a quella dell’Osservatorio vesuviano, il più antico istituto vulcanologico del mondo inaugurato nel 1845, fino alle 330 stanze dell’Archivio storico del Banco di Napoli, la più importante raccolta archivistica di documentazione bancaria esistente al mondo. Ma Meridiani Napoli è anche un omaggio alla musica napoletana che spazia dalla melodica all’hip hop di Gomorra fino all’Orchestra Sanitansamble che strappa i ragazzi del rione Sanità alla strada.

C’è anche la Napoli tecnologica con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann), il primo al mondo a produrre e distribuire un videogioco gratis a tutte le età e in diverse lingue registrando 4 milioni di download in 97 Paesi, e la Napoli innovativa che nel 2019 ha presentato più di 423 start-up posizionandosi al terzo posto in Italia dopo Milano e Roma. Un capitolo viene poi dedicato alla scoperta delle donne di Napoli attraverso i luoghi diventati famosi per le vicende “al femminile”: sia quelle più celebri che quelle meno note legate alla tradizione popolare. Dalla sirena Partenope alla sirena Ciaciona, da Eleonora Pimentel Fonseca a Luisa de Molina San Felice, fino a Matilde Serao prima donna fondatrice e direttrice di un giornale, Il Mattino, e le famose Filumena Marturano e Sophia Loren. Un Mix tra passato e presente, sacro e profano, storia e leggenda.

Non poteva mancare l’omaggio al “Dolce e caffè”, al Natale, quello dei presepi e dei fuochi d’artificio, così come gli itinerari da sempre proposti da Meridiani che abbracciano “la città dei sette castelli” e i suoi meravigliosi “parchi, giardini e orto botanico”.

Meridiani Napoli sarà in edicola a partire dal 3 dicembre 2020.