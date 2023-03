Il “Pavimento con pesci” fa il giro del mondo: restaurato lo straordinario mosaico

"Sta facendo il giro del mondo! È il restauro di questo straordinario mosaico, sul fondale di Bacoli. Sott’acqua. Al Parco Archeologico Sommerso di Baia. Il più grande e celebrato del Mediterraneo. Nei giorni scorsi il recupero del “Pavimento con pesci” è stato raccontato ad Ostia antica. Una meraviglia. È parte di una villa monumentale che affacciava sul Lacus Baianus. Oggi, completamente sommersa. Una città romana coperta dal mare. Venitela a conoscere, a visitarla. In tuta, in barca, in canoa, con la maschera o muniti di bombole per le immersioni. Trovate tutto qui. Ringrazio il presidente del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, per quanto si sta facendo per promuovere questi tesori. Essere bacolese, essere flegreo, è meraviglioso. Insieme, facciamo rinascere la nostra terra. Un passo alla volta", afferma in una nota il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, orgoglioso del restauro e delle bellezze della terra che amministra.