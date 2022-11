Morto il sarto della Grande Bellezza: Napoli piange la scomparsa di Cesare Attolini

Lutto nel mondo della sartoria napoletana per la scomparsa di Cesare Attolini, figlio dell'indimenticato Vincenzo (il primo a ideare la giacca napoletana, lontana dal modello inglese). Il decesso a 91 anni in casa.

tante le collaborazioni con i grandi del cinema per Cesare Attolini, suoi ad esempio gli abiti di Jep Gambardella, interpretato magistralmente a Toni Servillo, nel film premio Oscar “La Grande Bellezza”.

Funerali nella chiesa dell’Immacolata al Vomero.

"Addio Maestro Cesare, sarai sempre con noi, insieme nella nostra amata sartoria. Un uomo visionario, generoso, appassionato, autentico, umile per la sua grandezza. Un marito, padre, maestro d'arte di immenso, indimenticabile, valore. La tua profonda umanità, la tua saggezza e il tuo genio ci guideranno per sempre. Oggi ci lascia un grande sarto, probabilmente il più grande, ma soprattutto un grande padre che ha saputo amare i suoi figli, la sua famiglia, e tutti i suoi innumerevoli allievi come solo chi ha un cuore grande sa fare. Il tuo immenso spirito guida sarà sempre con noi. Ogni giorno. Come ieri, per sempre. Massimiliano, Giuseppe, tutta la famiglia Attolini e la famiglia dei sarti Cesare Attolini, con immenso amore per il padre Cesare", è il post di addio pubblicato sulla pagina Facebook di Cesare Attolini dai familiari.