"Metti un libro nel carrello", l'iniziativa di Sole365 si conclude con oltre 50mila copie vendute

Si conclude l’iniziativa di Sole365 “metti un libro nel carrello” che ha accompagnato i clienti per tutta l’estate, fino a settembre, con l’uscita di 6 libri di letteratura per ragazzi al costo simbolico di 2 euro. La collezione, dunque, è completa , ma resterà a disposizione di chi volesse fino alla fine di settembre.

In un’estate sicuramente diversa, Sole365 ha deciso di promuovere la lettura con collana personalizzata di sei titoli, classici della lettura per ragazzi e non solo: Alice nel paese delle meraviglie, Peter pan, Il giro nel mondo in 80 giorni, Il Mago di Oz, Libro della giungla, Il richiamo della foresta.

Promuovere la riscoperta di alcuni tra i più famosi titoli della letteratura classica dedicata ai più giovani, ponendosi come audace obiettivo quello di far entrare nelle abitudini delle famiglie l’acquisto di un libro. Ritrovare il piacere della lettura ed alimentare la curiosità della scoperta di avventure che da anni appassionano generazioni e generazioni, è un modo per accompagnare i clienti nella loro quotidianità valorizzando sempre più ad uno stile di vita sano ed orientato al benessere.

Oltre 50mila copie vendute, edite da Giunti edizioni, con le illustrazioni di Ilaria Grimaldi e il concept design di Blendlab, l'iniziativa ha spontaneamente attivato la rete con le stories dei clienti entusiasti che hanno, così, animato i social con messaggi, post e foto.