Gomorra 5, quali sono le location delle puntate 5 e 6?

Tra le location delle puntate 5 e 6 dell’ultima stagione della serie TV Sky Original, in onda dal 19 novembre su Sky e in streaming su Now, prevalgono spazi industriali abbandonati, grandi aree industriali e complessi dismessi. Accanto ai luoghi simbolo della serie come le “Vele” di Scampia, Forcella e Ponticelli, luoghi nuovi ma altrettanto “potenti” come il complesso residenziale Piazza Grande, un vero e proprio anfiteatro realizzato da uno degli architetti più visionari dell’epoca moderna, Lori Rossi, che è sede di alcuni dei momenti salienti di questa stagione finale. Scopriamo insieme quali sono le location delle puntate 5 e 6 di Gomorra 5.

Episodio 5

Parco Piazza Grande

Genny raduna e organizza i suoi uomini nel campetto di calcio del Parco Piazza Grande (è qui che ora abita Genny).