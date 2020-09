Gomorra 5, anticipazioni: la rivincita di Genny e Ciro

Marco D'Amore è a Venezia da spettatore dopo il fim d'esordio di successo "L'immortale", dove c'è il colpo di scena dell'incontro con Genny che lascia presagire l'imminente ritorno attivo dei due a Napoli.

In una intervista al Mattino D'Amore rivela alcune anticipazioni sullo sviluppo della quinta stagione della serie tv, le cui riprese, dopo i primi sopralluoghi, partiranno a fine ottobre a Scampia e Secondigliano e termineranno, Covid permettendo a maggio. Prevista anche una tappa estera.

"Decidendo di riportare in vita Ciro Di Marzio abbiamo tradito, per certi versi, la grammatica di Gomorra. Dal male non si salva nessuno, è questa la logica della narrazione. Ma a Ciro, e solo a Ciro, è stato concesso di tornare: perché deve espiare vivendo, perché è morto dentro. E la gente, questo, lo ha capito", spiega D'Amore, facendo intendere che Gomorra si potrebbe concludere con la quinta stagione, anche se le sorprese sono dietro l'angolo e potrebbero anche nascere nuovi intrecci futuri per la prosecuzione della serie.