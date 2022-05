Gianna Nannini: "Napoli migliora il mio modo di cantare. Verrò sempre da voi"

A Radio Kiss Kiss Napoli, Gianna Nannini è intervenuta parlando del concerto al teatro Augusteo, che ha visto tra gli altri tra il pubblico: Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Luciano Spalletti.

L'artista ha elogiato la città come già capitato in passato: "Napoli migliora il mio modo di essere, il mio modo di cantare, verrò a Napoli per sempre. Grazie a tutti i napoletani, che mi hanno accolto con il loro solito calore. Quello che riempie il cuore. A Insigne dedicherei 'Profumo'"

Nannini ha poi spiegato come De Laurentiis le aveva promesso che avrebbe mandato alla tappa del tour partenopea calciatori azzurri e il mister, suo corregionale, come è poi accaduto.