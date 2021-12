Dove è stata girata la scena finale di Gomorra 5?

Siamo giunti, con gran dispiacere di tutti i fan, alla fine della serie Tv Sky Original Gomorra. L'ultima puntata della quinta stagione chiude una grande era iniziata nel 2014, e lo fa portando in scena un finale magistrale. Prima di scoprire dove è stato girato, ripercorriamo le location principali dove sono ambientate le puntate 9 e 10.

Dalle Vele di Scampia, tornate protagoniste in questa ultima stagione, agli interni ed esterni di palazzi settecenteschi, come il Palazzo del Colera e il Palazzo Grauso, dal Parco Piazza Grande, un vero e proprio anfiteatro realizzato da uno degli architetti più visionari dell’epoca moderna, Lori Rossi, e sede di alcuni dei momenti salienti di questa stagione finale, alla suggestiva spiaggia di Città della Scienza. Ecco l'elenco delle location degli ultimi due episodi di Gomorra - La Stagione Finale.

EPISODIO 9 :

Porto di Castellammare di Stabia

Al Porto di Castellammare di Stabia arriva Genny per preparare il motoscafo che gli servirà per scappare via con Azzurra e a Pietrino. La guerra con Ciro sta prendendo una brutta piega, per questo Genny ha deciso di pianificare una fuga e lasciare una volta e per sempre la città di Napoli.