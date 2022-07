L'orchestra della Sanità riapre Carminiello ai Mannesi

Un concerto per concludere la stagione didattico artistica del progetto Sanitansamble e un'occasione per riaprire alla città ed al territorio il bellissimo sito archeologico di Carminiello ai Mannesi.

L'appuntamento è per sabato 2 luglio alle ore 19 in vico I Carminiello ai Mannesi a Napoli, dove l'Orchestra giovanile Sanitansamble e le Corali polifoniche a voci miste Note Legali a Musique Esperance, dirette dal Maestro Paolo Acunzo, si esibiranno in un programma musicale molto bello ed eterogeneo.

Dagli Inni Italiano ed Ucraino, al “Signore delle Cime” di De Marzi, alla “Tammurriata” della Sanità di Sepe, passando per “Era de maggio” di Salvatore Di Giacomo. Un programma composto da 15 brani suonati dai giovani musicisti dell’ensemble made in rione Sanità, un progetto sostenuto e promosso dall' Altra Napoli Onlus che, in oltre 15 anni di attività, ha coinvolto più di 100 bambini in percorsi educativi e musicali con insegnanti e maestri provenienti dai diversi conservatori italiani.

L'evento è reso possibile grazie alla proficua collaborazione messa in atto con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, oltre che con il contributo e sostegno della fondazione Trianon Viviani e della Coelmo spa.

Antonio Roberto Lucidi, Presidente dell’Associazione Sanitansamble, dice “Un evento di grande impatto. A poco, a poco, i luoghi della cultura di Forcella riprendono vita e le persone del territorio riacquistano, consapevolmente, spazi. Tutto questo è reso possibile dal felice confronto fra le Istituzioni, gli enti del terzo settore del territorio, ed i cittadini. Un esempio positivo per la città e per tutti. Sanitansamble ha dato vita alla Piccola Orchestra di Forcella, un segno tangibile di come si può crescere insieme. Altra Napoli Onlus lavora per implementare la collaborazione nel Centro Storico di Napoli ed a Forcella con le Istituzioni e le altre forze che lavorano per la crescita della Città” dice il Soprintendente Luigi La Rocca: "Per me è una serata speciale perché è l’occasione per mettere a disposizione dei ragazzi di Sanitansamble, in particolare, per la comunità che ascolta e per i ragazzi che si esibiscono, un luogo suggestivo e dalla storia molto particolare, nel cuore di Forcella. Io credo che l’apertura al pubblico dei luoghi della cultura, debba avere proprio questa funzione: quella di educazione al patrimonio, quella di favorire il riscatto sociale dei quartieri, in particolare di quelli difficili in cui ai ragazzi, ed a tutti, si deve dare anche la possibilità di vedere l’alternativa, di vedere che si possono fare cose diverse. L’evento è frutto di una straordinaria collaborazione tra Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Comune di Napoli e L’Altra Napoli Onlus, una collaborazione che siamo sicuri darà frutti importantissimi ai fini del recupero e della rifunzionalizzazione di diversi siti di interesse culturale, archeologici, architettonici e storico-artistici del quartiere di Forcella e del Centro Storico di Napoli".