Checco Zalone torna a teatro e il tour farà tappa a Napoli

Checco Zalone sarà nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo dal titolo 'Amore + Iva', scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. L'artista pugliese tornerà sul palco undici anni dopo il 'Resto Umile World Tour' e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l'organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi, il nuovo tour di Zalone durerà un anno: il debutto sarà a Firenze il prossimo 8 novembre 2022, mentre nel periodo natalizio lo spettacolo approderà al Teatro degli Arcimboldi di Milano (dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023). Il programma estivo si aprirà ufficialmente

il 5 e il 6 maggio sull'iconico palcoscenico dell'Arena di Verona che ospiterà le prime date della stagione all'aperto. Il tour attraverserà tutta la penisola coinvolgendo, tra le altre città, Roma e Bologna, Napoli e Torino e si concluderà nell'ottobre 2023. I biglietti saranno prossimamente in vendita sulla piattaforma TicketOne. 'Amore + Iva' è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall'inconfondib... ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano. In occasione del tour, Checco Zalone presenta la sua nuova canzone 'Sulla Barca dell'Oligarca'. Il brano è scritto da Luca Medici, Antonio Iammarino, Giuseppe Saponari e Sergio Maria Rubino.